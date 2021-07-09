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Политика

04:11

Спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри приедет в Москву

политика

Фото: AP Photo/Evan Vucci/File

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри посетит Москву 12–15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата", – говорится в сообщении.

В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров и спецпредставитель американского лидера Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по климату. Представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере.

В четверг, 8 июля, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале сообщение, где подтвердила возможность встречи Лаврова и Керри в Москве уже на следующей неделе.

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