Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в гостинице в индийской столице Нью-Дели, в которой остановились представители обеих сторон.

В ходе встречи они обсудили климатическую повестку и предстоящий виртуальный саммит по климату.

Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по вопросам климата.

В планах Байдена собрать лидеров 40 наиболее экономически развитых государств. Администрация Белого дома надеется, что это мероприятие ускорит и углубит глобальные усилия по сокращению загрязнений ископаемым топливом.