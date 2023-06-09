Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен собирается посетить Пекин на следующей неделе. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что эта поездка станет самым высокопоставленным визитом американского чиновника в Китай после визита бывшего госсекретаря США Майка Помпео в КНР в 2018 году.

Детали поездки пока не раскрываются. По словам собеседников издания, Блинкен собирается прибыть в Пекин после своей поездки на Ближний Восток.

В посольстве КНР в Вашингтоне не смогли подтвердить предстоящий визит госсекретаря США в Китай, однако сообщили, что Пекин всегда был открыт для диалога с США.

Ранее СМИ сообщали о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае.

До этого Энтони Блинкен обвинил Пекин в опасных военных действиях против Вашингтона и его союзников. Так он прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая.