В Минобороны Китая предупредили о трагических последствиях конфликта с США

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Масштабный конфликт между США и Китаем может привести к глобальной катастрофе. Об этом заявил министр национальной обороны Китая Ли Шанфу.

"Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира", – цитирует его ТАСС.

Глава Минобороны Китая подчеркнул, что в последние годы отношения между странами находились на низком уровне. В связи с этим Пекину и Вашингтону необходимо искать точки соприкосновения, а также общие интересы для развития двусторонних отношений, заявил он.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в последние месяцы Китай предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США. Помимо этого, уверен Блинкен, Китай создает опасность и для других западных стран. Так он прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая.



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