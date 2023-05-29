Китай отказал США в проведении встречи глав оборонных ведомств в Сингапуре – СМИ

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Китай официально проинформировал США о том, что отказывается от проведения встречи на уровне министров обороны на полях регионального форума по безопасности, который пройдет в Сингапуре. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает газета Wall Street Journal.

Ранее глава Пентагона США Ллойд Остин сообщал, что рассчитывает на встречу со своим китайским коллегой Ли Шанфу на форуме, который пройдет 2–4 июня.

"Ночью КНР проинформировала США, что китайская сторона отклонила приглашение, которое в начале мая направил министр обороны Ллойд Остин, на встречу с главой МО Ли Шанфу в Сингапуре на текущей неделе", – пишет газета.

Сообщается, что в Пентагоне верят в важность поддержания открытых каналов коммуникаций между оборонными ведомствами Штатов и КНР. В Вашингтоне убеждены, что это должно гарантировать, что конкуренция между странами не перерастет в конфликт.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщало, что Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США, которые были наложены на него в 2018 году. В санкционный список его внесли, в частности, из-за сделок по покупке самолетов и систем ПВО С-400 из России.

