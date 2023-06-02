Директор ЦРУ тайно посетил Китай в мае – СМИ

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам", – говорится в материале издания.

Как отметили журналисты, визит Бернса стал первым визитом высокопоставленного представителя США в Китай с июля 2021 года, когда заместитель госсекретаря Венди Шерман посетила Тяньцзинь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Пекин в опасных военных действиях против Вашингтона и его союзников. Так он прокомментировал сообщения о маневре китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 26 мая.

По его словам, самолеты ВВС США пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции, однако китайский пилот предпринял опасные действия, близко приблизившись к борту американского самолета.

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