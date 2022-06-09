Генсек НАТО отменил визит в Берлин

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил рабочую поездку в Берлин без объяснения причин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Германии.

В военном министерстве отметили, что в рамках визита планировалось проведение встречи Столтенберга с канцлером Олафом Шольцем.

По данным местных СМИ, генсек НАТО отменил поездку из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.

Ранее Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.