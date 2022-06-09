Посол Германии заявил об обвале отношений между РФ и ФРГ

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Отношения между Россией и Германией значительно ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

"Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран", – цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения после 24 февраля 2022 года сильно изменятся, при этом страны продолжают оставаться географическими соседями "во многих отношениях".

По словам фон Гайра, ФРГ лишилась множества сотрудников в посольствах и генконсульствах из-за высылок дипломатов. В настоящее время необходимо подумать о возможности заполнения вакантных мест и диппредставительствах.

Кроме того, основная часть немецкого бизнеса ушла с российского рынка, многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены. Дипломат отметил, что теперь взаимодействие во многих сферах будет едва ли возможно "или во всяком случае будет протекать значительно сложнее".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

