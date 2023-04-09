Экс-разведчик ВС США считает, что ВСУ потеряли уже более 300 тысяч человек

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и пропавшими без вести уже свыше 300 тысяч человек. Такую оценку высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал главе Объединенного комитета начштабов Пентагона Марку Милли о потерях в 250 тысяч солдат ВСУ. Кроме того, продолжает Риттер, Залужный заявлял о 83 тысячах солдат, которые пропали без вести, из которых около 60 тысяч, скорее всего, погибли.

"Это дает примерное число в 315 тысяч погибших", – считает экс-разведчик.

Он уточнил, что эти цифры соответствуют тем данным, которые он получает сам.

Ранее в ДНР предрекли колоссальные потери для украинской армии при контрнаступлении. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в первые же часы наступления украинские силы понесут колоссальные потери, а многие из них даже не доедут до самой линии фронта.

Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что даже в случае успеха контрнаступления ВСУ, Украину ждет проигрыш в конфликте, так как на атаку придется потратить последние силы. При этом Россия, нарастившая выпуск вооружений, сможет уверенно действовать и после контрнаступления Украины.

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