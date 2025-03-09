09 марта, 17:45Политика
Трамп после перепалки с Зеленским заявил, что ждет заключения сделки по ресурсам
Фото: 123RF/americanspirit
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему ждет подписания с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с ним в Белом доме.
"Да, я так думаю", – сказал американский президент телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.
Глава Белого дома указал на то, что украинский президент неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.
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