Трамп после перепалки с Зеленским заявил, что ждет заключения сделки по ресурсам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему ждет подписания с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашения по редкоземельным металлам, несмотря на перепалку с ним в Белом доме.

"Да, я так думаю", – сказал американский президент телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Глава Белого дома указал на то, что украинский президент неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.