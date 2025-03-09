Путин попросил врача, вынесшую тело супруга с поля боя, не возвращаться на фронт

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин попросил военного врача из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя, не возвращаться на фронт. Фрагмент видео со встречи главы государства с участниками СВО и членами их семей показал телеканал "Россия 24".

Военный медик Монгуш рассказала российскому лидеру, как вынесла с поля боя тело своего супруга. Женщина не виделась с ним в течение года. Сейчас она проживает в Кызыле и воспитывает трех детей – двух сыновей 5 и 11 лет и 9-летнюю дочь. Путин поговорил с женщиной во время фотосессии и призвал ее не возвращаться в зону спецоперации, поскольку ей нужно воспитывать детей.

"Ты туда не ходи, ладно?" – обратился президент к Монгуш, комментируя возможность продолжения ее службы.

Владимир Путин во время встречи с представителями и подопечными фонда "Защитники Отечества" не смог сдержать эмоций после истории о подвиге погибшего в ходе СВО российского военного. Сотрудница организации рассказала, что ее сын выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде специального назначения. В ходе спецоперации он с сослуживцами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника.

Ранее президент призвал называть улицы, школы и институты в честь героев СВО. В ходе беседы с работницами и подопечными фонда "Защитники Отечества" сестра погибшего героя СВО отметила, что назвала в честь брата спортивный турнир. По ее словам, такое увековечивание памяти ей показалось правильнее, чем мемориальные доски в школах.