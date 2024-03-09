Байден подписал проект бюджета для части федеральных ведомств США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о выделении порядка 460 миллиардов долларов для финансирования части федведомств страны до конца сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Указывается, что он регулирует ассигнования для части ведомств, в том числе Минсельхоз, Минторг, Минюст и другие, тем самым покрывая примерно 30% от общего федбюджета на текущий год (460 миллиардов из 1,66 триллиона долларов). Ассигнования для других шести федеральных структур, включая Пентагон, законодателям нужно согласовать до 22 марта во избежание приостановки работы федведомств из-за отсутствия денежных средств.

Ранее данный законопроект одобрила палата представителей конгресса США. Инициативу поддержали 339 человек, 85 высказались против.

Конгресс США одобрил проект временного финансирования правительства