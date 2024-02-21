Республиканцы в конгрессе США начали готовиться к шатдауну правительства – СМИ

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Представители Республиканской партии США в палате представителей ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Axios.

Собеседники издания отметили, что американское правительство также прекратит работу из-за непринятия очередной временной резолюции.

"Предсказывают шатдаун, даже если он продлится лишь несколько дней", – подчеркнул один из республиканских законодателей.

По данным автора материала, когда конгрессмены вернутся с перерыва, спикер палаты представителей США Майк Джонсон должен будет выбрать: либо продолжать бороться с демократами по вопросу бюджета (грозит отсутствием решения по финансированию), либо закончить сделку (ставит под угрозу его пост).

16 февраля палата представителей Штатов ушла на перерыв до 28 февраля. При этом законодатели так и не провели голосование по законопроекту о допфинансировании на цели национальной безопасности, который в том числе включает выделение новой помощи Украине и Израилю.

Накануне СМИ сообщали, что члены палаты представителей конгресса США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициативу выдвинули демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик.

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