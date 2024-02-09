В ГД обсудят запрет рекламироваться у иноагентов

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Возможный запрет рекламироваться у иноагентов не только госкомпаниям, но и всем остальным обсудят в Госдуме. Об этом депутат ГД Антон Горелкин сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, законопроект, который запрещает размещать рекламу в соцсетях иноагентов, уже разрабатывается. Внести в ГД его могут в весеннюю сессию.

Горелкин подчеркнул, что, по данным Роскомнадзора, общий рекламный бюджет на иностранных платформах в 2023 году составил 6,3 миллиарда рублей, что составляет 11% от всего объема рынка интернет-рекламы. Из них 3,3 миллиарда пришлось на YouTube, 2,4 миллиарда – на Telegram, 597 миллионов – на оплату интеграций у Instagram-блогеров (Instagram запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Однако депутат усомнился в релевантности данных цифр. Он считает, что статистика учитывает только добросовестных рекламодателей, в реальности же цифры могут быть больше.

Кроме того, Горелкин отметил, что ему "любопытно" посмотреть на бюджеты, которыми рекламодатели "кормили" иноагентов. Он уточнил, что в ЕРИР заявлена сумма в 133 миллиона рублей, получателями стали 15 лиц.

"Неплохой дополнительный доход к зарплате от иностранных фондов и организаций, которые спонсируют антироссийскую деятельность этих ребят", – подвел итог депутат.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести меру, согласно которой штрафы, вовремя не оплаченные иноагентами, могли бы увеличивать в десять раз. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

До этого в ГД предложили обязать иностранных агентов каждый год передавать данные о доходах и имуществе членов семьи. Там считают, что родственники могут быть вовлечены в отношения иноагентов и зарубежных источников.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах