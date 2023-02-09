12:29Политика
Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970–1974 годах Иван Степанович Силаев", – говорится в сообщении.
Силаев родился 21 октября 1930 года. Спустя 5 лет после окончания Казанского авиационного института он вступил в КПСС.
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Силаев был назначен главой комиссии по ликвидации последствий ЧП. В связи с этим политик некоторое время находился в зоне аварии.
На должность председателя Совета министров был выдвинут по инициативе Бориса Ельцина. Функции председателя начал выполнять с 15 июня 1990 года.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!