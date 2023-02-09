Умер последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970–1974 годах Иван Степанович Силаев", – говорится в сообщении.

Силаев родился 21 октября 1930 года. Спустя 5 лет после окончания Казанского авиационного института он вступил в КПСС.

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Силаев был назначен главой комиссии по ликвидации последствий ЧП. В связи с этим политик некоторое время находился в зоне аварии.

На должность председателя Совета министров был выдвинут по инициативе Бориса Ельцина. Функции председателя начал выполнять с 15 июня 1990 года.



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