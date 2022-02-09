Россия не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности – Захарова

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Россия не примет участия в предстоящем заседании Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что официальные лица не примут участия по разным причинам. Также Захарова отметила, что в последнее время конференция становится трансатлантическим форумом и утрачивает инклюзивность и объективность.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности в текущем году.

При этом конференция впервые за два года состоится в очном формате.

