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Действующий президент США Джо Байден собирается ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ) до завершения своего президентского срока. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

"Администрация президента Джо Байдена планирует ввести еще один раунд ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia Corp., всего за несколько дней до ухода с поста", – указано в сообщении.

Агентство отмечает, что это станет последним шагом в усилиях действующей администрации, направленных на недопущение попадания передовых технологий к Китаю и России.

Согласно данным источников Bloomberg, США планируют ограничить продажу чипов ИИ, которые используются в центрах обработки данных, как на уровне стран, так и компаний. Вашингтон собирается сосредоточить разработку ИИ в дружественных странах, а также заставить предприятия по всему миру соответствовать американским стандартам.

Между тем Владимир Путин отмечал, что Россия должна стать мировым лидером по созданию и масштабу применения ИИ во всех сферах жизни. Российский лидер уверен, что это позволит стране самой определять свое будущее и судьбу, на равных участвуя в мировой гонке по созданию самого сильного искусственного интеллекта. Сейчас над этой задачей уже работают ключевые исследовательские центры РФ.