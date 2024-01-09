Договоры РФ с Данией и Латвией по вопросам налогообложения прекратили свое действие

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Действие договоров между Россией, Данией и Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал было прекращено с 1 января 2024 года. Соответствущие документы МИД России разместил на сайте официального опубликования правовых актов.

В сообщении указано, что договор с Данией был подписан в Москве 8 февраля 1996 года, а с Латвией – 20 декабря 2010 года.

Указ о приостановке действий отдельных положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами 8 августа 2023 года подписал Владимир Путин, а позже поручил российскому правительству внести в Госдуму соответствующий законопроект.

12 декабря прошлого года ГД приняла закон, согласно которому было приостановлено действие отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения с 38 странами. Речь идет о США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Италии, Испании и еще 30 других государствах.

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