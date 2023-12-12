Госдума приостановила некоторые нормы налогообложения с 38 иностранными государствами

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Госдума приняла закон о приостановке действий отдельных положений международных договоров по вопросам налогообложения с 38 иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ недружественные действия. Информация опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

Указ о приостановке договоров во избежание двойного налогообложения с недружественными странами 8 августа 2023 года подписал Владимир Путин. Также он поручил правительству внести в ГД РФ соответствующий законопроект.

Речь шла о США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Италии, Испании и еще 30 других стран.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином РФ 3 ноября. В частности в нем была прописана приостановка применения пониженных ставок, льгот и освобождений с этими 38 странами.



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