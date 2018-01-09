Собчак рассказала о своей Родине

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Телеведущая Ксения Собчак, намеренная бороться за пост президента РФ, рассказала, что для нее значит слово "Родина".

"Для меня моя Родина – это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рожден мой сын. Это единственное место на планете, где я чувствую себя дома", – цитирует кандидата RT.

23 декабря Собчак выдвинули кандидатом в президенты на съезде партии "Гражданская инициатива". 26 декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный избирательный счет.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года.