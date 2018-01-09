Песков уточнил, когда будет сформирован предвыборный штаб Путина

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда будет сформирован предвыборный штаб Владимира Путина, который примет участие в президентских выборах как самовыдвиженец. По словам Пескова, штаб начнет свою работу в ближайшее время.
"Я думаю, в ближайшее время уже", – цитирует заявление представителя Кремля РИА Новости.
Ранее Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов о возможных разногласиях по кандидатуре главы штаба подчеркнул, что разногласия могут быть ровно до того времени, пока в администрации не примут единое решение. По мнению главы государства, этот вопрос, скорее, технический, "но все-таки важный".
27 декабря Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. 8 января стало известно, что в избирательный фонд Путина поступило 400 миллионов рублей. Уточняется, что эти средства были внесены рядом региональных фондов и партией "Единая Россия", которая выделила 28 миллионов рублей.
Также отмечается, что, согласно требованиям законодательства, 400 миллионов рублей установлены в качестве предельной суммы, которая может быть на избирательном счете у кандидата в президенты. Все средства сверх этой суммы, положено возвращать жертвователям.
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