Песков уточнил, когда будет сформирован предвыборный штаб Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда будет сформирован предвыборный штаб Владимира Путина, который примет участие в президентских выборах как самовыдвиженец. По словам Пескова, штаб начнет свою работу в ближайшее время.

"Я думаю, в ближайшее время уже", – цитирует заявление представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов о возможных разногласиях по кандидатуре главы штаба подчеркнул, что разногласия могут быть ровно до того времени, пока в администрации не примут единое решение. По мнению главы государства, этот вопрос, скорее, технический, "но все-таки важный".

27 декабря Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. 8 января стало известно, что в избирательный фонд Путина поступило 400 миллионов рублей. Уточняется, что эти средства были внесены рядом региональных фондов и партией "Единая Россия", которая выделила 28 миллионов рублей.

Также отмечается, что, согласно требованиям законодательства, 400 миллионов рублей установлены в качестве предельной суммы, которая может быть на избирательном счете у кандидата в президенты. Все средства сверх этой суммы, положено возвращать жертвователям.