Путин представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Владимир Путин представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты на предстоящих выборах в марте 2018 года.
Документы у главы государства принимали сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным, сообщает РИА Новости. Итогом стало подписание протокола о приеме документов.
Действующий глава государства идет на выборы в качестве самовыдвиженеца. Его участие в гонке поддержала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек. Среди участников политики, артисты и общественные деятели. О поддержке Путина также объявили представители партии "Справедливая Россия".
В качестве самовыдвиженца глава государства должен предоставить пакет документов, включая ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.
Кроме того, самовыдвиженцам на этапе регистрации предстоит собрать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч. От каждого региона должно быть не более 7,5 тысячи подписей.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а голосование назначено на 18 марта 2018 года.
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