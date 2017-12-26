Инициативная группа проголосовала за выдвижение Путина на выборах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сформирована инициативная группа избирателей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах 2018 года. Решение было принято на официальном собрании.
"На сегодняшний день завершилась регистрация нашей группы. В зале находится 668 человек", – цитирует руководителя центра одаренных детей "Сириус", председателя группы Елену Шмелеву РИА Новости.
Секретарем собрания стала руководитель организации "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. Во время голосования все участники единогласно поддержали создание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина на должность президента РФ.
Поддерживать участие в гонке действующего главы государства будут артист Михаил Боярский, депутат Владислав Третьяк, артист и худрук Малого театра Юрий Соломин, певица Полина Гагарина, сенаторы Светлана Журова и Алексей Пушков, а также другие деятели политики и искусства.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а голосование назначено на 18 марта 2018 года. Пока что желание участвовать гонке изъявили 23 человека.
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