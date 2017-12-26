Путин поручил обеспечить видеотрансляции с участков на выборах-2018

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить видеотрансляции с избирательных участков в режиме онлайн во время выборов в 2018 году.

Для обеспечения видеосвязи глава государства распорядился выделить из бюджета почти 75 миллионов рублей в 2017 году и еще 2,7 миллиарда в 2018 году, передает РИА Новости.

Денежный средства на подготовку и проведение президентских выборов ранее распределила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Федеральный бюджет на проведение кампании составляет примерно 17,7 миллиарда рублей. Из них около 98,7 процента – 17,4 миллиарда рублей – пойдут на расходы избирательных комиссий.

В настоящий момент о своем желании баллотироваться в президенты заявили 23 человека, в том числе нынешний российский лидер. Выборы пройдут 18 марта 2018 года.