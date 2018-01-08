В избирательный фонд Путина поступило 400 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
На специальный избирательный счет Владимира Путина, выдвинутого в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году, поступили чуть более 400 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Средства внесли ряд региональных фондов и партия "Единая Россия", выделившая 28 миллионов рублей.
По закону 400 миллионов рублей – предельная сумма, которая может находиться на избирательном счете кандидата. Все, что было переведено свыше этой суммы, – должно быть возвращено жертвователям.
Около 200 миллионов рублей оказалось на счету лидера ЛДПР Владимира Жириновского – по этому показателю он занимает второе место среди кандидатов в президенты. На третьей и четвертой позициях оказались лидер Партии роста Борис Титов (20,7 миллиона рублей) и Ксения Собчак, выдвинутая от "Гражданской инициативы" (19,44 миллиона рублей).
Меньше всего средств – чуть более 1 тысячи рублей – оказалось на счете Павла Грудинина, выдвинутого в кандидаты от КПРФ. Всего на избирательные счета 13 кандидатов в президенты поступило чуть более 656 миллиона рублей.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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