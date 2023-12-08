В ГД заявили, что запрет на рекламу у иноагентов могут отразить в законе

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Запрет на размещение рекламы в блогах иностранных агентов могут отразить в поправках в Федеральные законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Об этом глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев написал в своем телеграм-канале.

Он отметил готовность разработать изменения в законодательство оперативно. По его мнению, российским юридическим и физическим лицам нужно запретить использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кого внесли в реестр иноагентов.

Ранее активисты движения "Зов народа" обратились в Госдуму с предложением лишить пенсий и других выплат знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию.

Также депутат ГД Евгений Федоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счет государственных средств.

Он напомнил, что в последние годы некоторые представители творческих профессий допускали публичные заявления, направленные на дискредитацию власти и вооруженных сил, призывали к введению санкций в отношении России и делали другие антироссийские заявления.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах