В Кремле не обсуждали возможные ограничения для уехавших из РФ – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вероятность введения тех или иных ограничений для российских граждан, покинувших территорию страны во время частичной мобилизации, в Кремле не поднималась. С таким заявлением выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Ничего об этом не слышал", – цитирует его ТАСС.

Так он ответил на вопрос представителей СМИ, обсуждают ли в президентской администрации возможность ограничений для уехавших.

По поводу покинувших границы РФ граждан ранее на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался Владимир Путин, отметив, что Россия – просто не их страна. Он также отказался давать какую-либо оценку по этому вопросу.

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