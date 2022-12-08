Лукашенко подписал закон об амнистии ко Дню народного единства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, согласно которому в ближайшие полгода на свободу выпустят сразу несколько категорий заключенных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков ранее заявлял, что в случае принятия законопроекта покинуть места лишения свободы и исправительные учреждения смогут порядка 8 495 осужденных человек. В том числе законопроект коснется несовершеннолетних, беременных женщин, ветеранов боевых действий и пенсионеров.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР в Госдуме сообщила о подготовке законопроекта об амнистии для жителей новых областей РФ в случае, если российское законодательство не предусматривает оснований для их наказания. Документ подразумевает применение положений Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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