Посол РФ заявил о вмешательстве США и сил НАТО в дела Ирака

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Оккупации Ирака со стороны Соединенных Штатов и НАТО в чистом виде нет, но есть вмешательство во внутренние дела страны, заявил посол РФ в ближневосточной республике Эльбрус Кутрашев.

При этом ситуация в Ираке складывается неоднозначная, рассказал дипломат в интервью РИА Новости. По его словам, вмешательство со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса нацелено на то, чтобы не допустить сотрудничество Багдада с теми, кто неугоден США и их союзникам.

Кутрашев напомнил, что в настоящее время в Ираке действует консультативная миссия НАТО, и отметил, что не все иракцы против присутствия американцев в их нынешнем качестве.

Миссия НАТО в Ираке была запущена в 2018 году. Согласно официальной информации, она занималась исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находились под подчинением правительства в Багдаде. При этом иностранные военные не принимали участие в боевых действиях вместе с силами Ирака.

В начале 2020 года альянс приостановил свою миссию по обучению иракских силовиков после несанкционированной властями Ирака атаки ВС США близ аэропорта Багдада. После этого в иракской столице заявили, что новая форма сотрудничества с НАТО должна быть выстроена с соблюдением суверенитета ближневосточной страны.

В апреле того же года главы МИД двух стран согласовали расширение миссии в Ираке, договорившись, что в ее рамках будет осуществляться подготовка сержантского состава, саперов и федеральной полиции.

Ранее газета Repubblica сообщила, что итальянский генерал Джованни Ианнуччи призвал НАТО сосредоточиться на Ираке в связи с растущим влиянием Москвы и Тегерана. Он назвал Ирак одной из самых сложных стран для Североатлантического альянса.

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