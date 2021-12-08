Саакашвили заявил, что не будет присутствовать на суде по состоянию здоровья

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не сможет присутствовать в четверг на суде из-за состояния здоровья. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены", – написал Саакашвили.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Позже в этот же день его задержали.

Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении политика, помимо этого, в стране возбуждено несколько уголовных дел.

