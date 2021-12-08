МИД РФ вручил посольству США ноту из-за провокаций у российских границ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство иностранных дел РФ вручило американскому посольству в Москве ноту протеста с предупреждением об опасных последствиях провокационной военной активности США и НАТО у границ России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, провокации военных США и стран НАТО в приграничной зоне усиливаются. Это касается полетов боевой авиации и опасных маневров военных кораблей, а также провокаций против российских гражданских самолетов, которые угрожают безопасности воздушного пространства и человеческим жизням.
Борт "Аэрофлота", следовавший 3 декабря из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с самолетом-разведчиком ВВС США, который хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.
В Пентагоне, реагируя на данный инцидент, заявили, что американский самолет-разведчик не мог создать угрозу российскому пассажирскому лайнеру. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби подчеркнул, что самолет ВВС США не совершал каких-либо небезопасных и непрофессиональных маневров.
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