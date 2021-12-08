В МИД РФ заявили, что Запад разучился решать проблемы цивилизованно

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что на Западе разучились решать проблемы цивилизованно. По его мнению, вероятнее всего, там утратили культуру политического диалога.
"Партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров. Ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Панкин добавил, что сейчас практически ни одно из суверенных государств, проводящих не зависимую от Запада политику, не может быть застраховано от ограничений.
В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в любое время восстановит полноценные отношения с Западом, как только получит уверенность в партнерах.
По словам главы МИД, Москва стремится не зависеть ни от кого в обеспечении своей безопасности на фоне спровоцированного Западом беспрецедентного обострения отношений.
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