Российская армия начала применять улучшенный снаряд "Краснополь" в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России начали использовать в рамках спецоперации на Украине улучшенный снаряд "Краснополь" с повышенной точностью. Об этом рассказали его разработчики – представители научно-производственной организации "Высокоточные комплексы", входящей в состав "Ростеха".

"Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда "Краснополь" успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель", – передает РИА Новости сообщение госкорпорации.

Ранее "Ростех" начал поставлять российской армии новейшее 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Флокс".

Оно создано на базе шасси автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему быстро менять свое местоположение. Также орудие обладает высокой скорострельностью и может работать в режиме огневого налета.



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