Эксперт объяснил призыв к разработке гиперзвукового оружия в США

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Гиперзвуковое оружие могут начать разрабатывать в США. Эксперты считают, что американские военные хотят таким образом вернуться в "гонку вооружений", как сообщает RT.

"Объективно США за период эйфории 90-х распылили свои возможности, они тратили деньги не на модернизацию качественного вооружения, а на создание сети военных баз по всему миру", – заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Специалист уверен, что за время, потраченное американцами на спецоперации в Афганистане и Ираке, их технологическое оснащение серьезно устарело, даже несмотря на внушительный военный бюджет.

Об идее производить сверхзвуковое оружие ранее высказался официальный представитель Пентагона Роберт Карвер. Он призвал сограждан ликвидировать "асимметрию боевых возможностей" между США и другими странами.

Россию уже обвинили в краже американских военных технологий в области гиперзвукового вооружения. Как рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев, обвинения абсурдны, разработка исключительно отечественная.