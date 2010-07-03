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Безопасность

10:51

Военный эксперт рассказал, как уничтожить все американские авианосцы

безопасность

Фото: ТАСС/Jayne Russell via ZUMA Wire

Одного удара крылатыми ракетами по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) будет достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб всему американскому флоту и лишить США авианосцев. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Эксперт подчеркнул, что эта верфь – единственное место, где строятся и ремонтируются американские атомные авианосцы. При этом там имеются только три стапеля, два из которых предназначены для ремонта, а один – для постройки кораблей.

Если эта верфь будет уничтожена во время потенциального конфликта, то у ВМС США не хватит мощностей для восстановления поврежденных кораблей и постройки новых.

Ранее американское издание Foreign Policy сделало вывод, что армия США слабо подготовлена к возможному противостоянию с Россией и Китаем, однако Вашингтон уже начал готовиться к "эпохе великодержавного соперничества".

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