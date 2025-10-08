РИА Новости: Арестович развелся с женой после почти 10 лет брака

Фото: ТАСС/Zuma (Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) развелся с супругой Анастасией после почти 10-летнего брака. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные украинского госреестра судебных решений.

Инициатором расторжения брака выступила жена Арестовича. В своем обращении к суду она заявила, что их отношения в браке являются формальными, они имеют "разные взгляды на семейную жизнь и ведение совместного хозяйства". Кроме того, супруги проживали отдельно. При этом примирение и сохранение брака Анастасия сочла невозможным.

Сам Арестович был не против расторжения брака, в связи с чем суд принял соответствующее решение. От общего брака супруги имеют ребенка.

Недавно в ходе своего интервью с журналисткой Ксенией Собчак Арестович заявил о готовности передать Крым и четыре области России. При этом он отказался признать передачу с юридической точки зрения.

Экс-советник Зеленского также призывал украинцев признать поражение в текущем конфликте и полную персональную и коллективную ответственность за это. По мнению Арестовича, конфликт на Украине будет разрешен президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.