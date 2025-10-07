Арестовича объявили в международный розыск

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official (Алексей Арестович включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) объявлен в международный розыск по уголовному делу о призывах к терроризму и фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"8 сентября 2023 года объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года – в международный розыск", – говорится в документах.

В материалах уточняется, что сперва дело было возбуждено по факту распространения недостоверной информации о ВС РФ, а спустя месяц – по факту совершения преступления террористической направленности. Уголовные дела соединены в одно производство.

В феврале 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника президента Украины по данным уголовным делам. Отмечалось, что он будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Недавно в ходе своего интервью с журналисткой Ксенией Собчак он заявил о готовности передать Крым и четыре области России. При этом он отказался признать передачу с юридической точки зрения.