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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила шестерых бельгийских сотрудников полиции, которые жестоко избили уроженца Словакии Йозефа Хованца, с украинскими бандеровцами, заявив, что Запад не видит демонстрацию гитлеровских приветствий и символики.

В конце сентября газета Brussels Times рассказала историю Хованца, которого в ночь на 24 февраля 2018 года задержала полиция в аэропорту Бельгии Шарлеруа. Правоохранительные органы избили мужчину, при этом один из них "зиговал" на камеру и показывал "усы" Гитлера левой рукой. Спустя несколько дней словак скончался в больнице. Следствие пришло к выводу, что ни одного из 31 подозреваемых, среди которых в основном полицейские, не привлекут к ответственности.

"Хотите посмотреть, как, с точки зрения ЕС, выглядят просвещенные либеральные свободные люди? Эдакие антирусские – люди, которые ни в чем не виноваты и во всем правы?" – указала представитель МИД РФ в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, в отличие от ситуаций с российскими журналистами или дипломатами, которых обвиняют при отсутствии состава преступления и выносят приговор без суда, в Бельгии расследование длилось шесть лет и завершилось только на прошлой неделе.

"Вердикт суда города Шарлеруа потрясет только тех, кто не знаком с особенностями либеральных диктатур. А я, например, ничуть не удивилась, узнав, что виновных нет. Как нет и состава преступления", – подчеркнула она.

Дипломат отметила, что для "отмазки" полицейских суд принял во внимание заключение, в котором говорится, что погибший сам забил себя. Кроме того, Захарова назвала избивших словака сотрудников полиции "бесславными ублюдками".

Ранее полицейский в Иллинойсе застрелил афроамериканку Соню Мэсси в ее доме. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам правопорядка, она заявила, что к ней в дом пробрались грабители. Однако прибывшие на место правоохранители не обнаружили нарушителей.

Они зашли в дом к женщине для разъяснений. Когда она попыталась взять посуду, сотрудник полиции выстрелил ей в лицо.

