Французские власти запретили сыну Усамы бен Ладена въезд в страну

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Французские власти запретили въезд в страну сыну экс-главы "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Усамы бен Ладена Омару. Об этом сообщил глава МВД Франции Брюно Ретайо в соцсети X.

По его словам, мужчина на протяжении нескольких лет жил в департаменте Орн на севере Франции вместе со своей супругой, которая является гражданкой Великобритании. Решение о необходимости Омару бен Ладену покинуть страну было принято после того, как в 2023 году он разместил в своих соцсетях комментарии, пропагандирующие терроризм.

Теперь сын Усамы бен Ладена не сможет вернуться во Францию ни по каким причинам, уточнил французский глава МВД.

Бывший лидер "Аль-Каиды" был ликвидирован 2 мая 2011 года в результате секретной военной операции американского спецназа. В пакистанском городе Абботабад он прятался на протяжении нескольких лет. Тело террориста захоронили в море.

В 2019 году Дональд Трамп заявил об уничтожении сына "террориста номер один" Усамы бен Ладена.

