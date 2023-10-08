Папа Римский призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине

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Папа Римский Франциск в своей воскресной проповеди призвал к прекращению боевых действий в Израиле и Палестине. Он заявил, что терроризм и война ведут только к смерти и страданиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик отметил, что он "с волнением и болью" следит за происходящим в Израиле, где произошла эскалация конфликта с Палестиной.

"Выражаю близость к семьям жертв, молюсь за них и всех тех, кто переживает часы ужаса и тревоги", – заявил папа Римский.

Также папа Франциск призвал к прекращению боевых действий и напомнил, что терроризм и война не ведут к решению конфликта, а только к страданиям.

Понтифик призвал к прекращению вооруженных нападений и осознанию того, что терроризм и война не ведут ни к кому решению, а только к смерти и страданиям многих невинных.

"Каждая война – это поражение", – заявил понтифик.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В сторону Израиля было выпущено более трех тысяч ракет. Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Израиль официально перешел в "состояние войны". Соответствующее решение одобрил военно-политический кабинет страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.