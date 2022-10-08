Поздравление Путину с юбилеем появилось на высотке Trump Tower

Фото: YouTube/24 Video News

В Майями на одной из высоток Trump Tower появилось спроецированное поздравление Владимира Путина с 70-летием, соответствующие фото и видео были размещены в соцсетях.

"Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. C днем рождения, господин президент", – говорилось в поздравлении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что коллектив администрации президента подарит Путину открытку по случаю его юбилея. По его словам, общую открытку подписал весь коллектив.

Он отметил, что поздравительный текст придумывают специалисты.

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