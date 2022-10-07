Какие подарки вручали Владимиру Путину на день рождения

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет. За эти годы российскому лидеру подарили огромное количество неординарных презентов. Вспоминаем, как президента РФ поздравляли в дни его рождения.

Презенты лидеров

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В этом году Владимир Путин свой юбилей встретил на неформальном саммите лидеров стран СНГ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что подарил российскому лидеру "самый лучший трактор ручной сборки". По его словам, ровно на таком же он работает в родной стране.

"Будем сеять хлеб, может, еще что-то универсальное. Вырастим и Европе, чтоб не голодали. Чтоб не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам", – сказал Лукашенко.

Это не первый день рождения, который Путин провел в компании мировых лидеров. В 2013 году на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) главы Китая, Японии и Индонезии спели для него знаменитое Happy Birthday to You. Причем лидер Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно в этот момент играл на гитаре. Также участники саммита преподнесли Путину праздничный торт и саке.

Оригинальные работы

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

В 2002 году российский лидер провел 7 октября на саммите стран СНГ в Кишиневе. Владимир Воронин, руководивший на тот момент Молдавией, преподнес Путину хрустального крокодила. Это "единственное животное, которое не сдает назад", объяснил он тогда свой презент.

Есть в коллекции подарков Путина и другие эксклюзивные вещи. Ровно пять лет назад экс-премьер Италии Сильвио Берлускони прилетел к президенту в гости в Сочи с пододеяльником, изготовленным вручную. На нем был принт с изображением рукопожатия двух политиков на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

В 2019 году во время форума "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде Федерация бокса страны вручила президенту бриллиантовую боксерскую перчатку. Сколько именно в ней камней, специально не считали, признался тогда глава организации Умар Кремлев.

Братья наши меньшие

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Путину не раз дарили животных. В 2000 году в день рождения у президента появилась любимая собака – черный лабрадор по кличке Конни. Ее российскому лидеру подарил Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял МЧС. Позже Конни не раз видели на всевозможных мероприятиях с участием президента.

В 2003-м Конни принесла потомство. Двух щенков Путин подарил пенсионеру из Ростовской области и шестилетней девочке из Смоленска. Еще двух собак от президента получил глава Австрии Томас Клестиль.

Дарили Путину не только собак: в 2000 году у президента появился породистый орловский рысак. Такой подарок он получил от губернатора Орловской области Егора Строева. Через год гнедого жеребца ахалтекинской породы по кличке Нагара президенту преподнес глава Башкирии Муртаз Рахимов.

Один из самых необычных подарков Путин получил в 2008-м, будучи премьер-министром. В день рождения в своей резиденции в Ново-Огареве он показал журналистам двухмесячного уссурийского тигренка. Кто именно сделал Путину такой подарок, он говорить не стал. Тигрицу назвали Машей, она стала обитательницей "Сафари-парка" в Геленджике.

Приятного просмотра

Видео: youtube/Тимати

В 2002 году на свое 50-летие президент получил в подарок сборник "100 анекдотов про Путина". Необычное поздравление президент, как говорят, оценил и пообещал прочитать все остроты о себе. Через 10 лет Дмитрий Медведев вручил Путину книгу Александра Бенуа о Царском селе, которая была издана в 1910 году.

Были в коллекции Путина и весьма оригинальные печатные подарки: в 2010-м студентки журфака МГУ подготовили для него календарь: на каждой странице изображена девушка в нижнем белье и надписью в духе "Возьмете вторым пилотом?" Календарь отпечатали тиражом 50 тысяч экземпляров. Позже в интервью фотомодели Наоми Кэмпбелл для журнала GQ Путин признался, что календарь ему понравился, но больше всего его восхитила смелость снявшихся для него девушек.

Кроме того, творческий подарок президенту в 2015 году преподнес рэпер Тимати. К 7 октября он выпустил клип на песню "Мой лучший друг – президент Путин". Пользователи посмотрели его более 16 миллионов раз.