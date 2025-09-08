Массовые протесты начались в Стамбуле

Фото: AP Photo/Berk Ozkan

В Стамбуле начались массовые протесты, сообщает RT со ссылкой на The Straits Times.

По информации СМИ, причиной послужило отстранение от должности стамбульского руководства Народно-республиканской партии (НРП), главной оппозиционной партии Турции, и назначение доверенного лица из правящей партии.

Между полицией и протестующими произошли стычки. Отмечается, что силовики окружили штаб-квартиру партии, а демонстранты пытались прорвать кордон.

Акции протеста также происходили в Турции в марте 2025 года. Они начались после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли главным политическим соперником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам главы государства, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. Он также обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра.

Позже стало известно, что Имамоглу арестовали в рамках дела о коррупции. В ходатайстве также были указаны обвинения в пособничестве вооруженной террористической организации, создании преступной организации, фальсификации результатов тендеров и взяточничестве.

