Госдеп разрешил россиянам запрашивать визы в США только в Польше и Казахстане

Соединенные Штаты изменили правила подачи заявлений на все типы неиммиграционных виз. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

В документе отмечается, для граждан стран, где Штаты не выдают визы, были назначены конкретные посольства для обработки заявлений. Теперь граждане РФ должны будут обращаться в посольства США в Варшаве (Польша) или Астане (Казахстан).

При этом после введения новых правил ранее назначенные собеседования на получение визы отменяться не будут.

До этого Китай объявил о пробном безвизовым режимом в отношении граждан России с 15 сентября 2025 года. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать без визы получится до 14 сентября 2026 года.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян считает, что введение соответствующего режима может поспособствовать увеличению туристического потока из России в Китай на 30–40%.