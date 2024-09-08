Временный поверенный в делах РФ Касаткин вызван в МИД Латвии

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Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин был вызван в МИД Латвии, сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в социальной сети Х.

Российского дипломата попросили появиться в ведомстве после появления информации о якобы падении российского военного беспилотника на территории государства. При этом Вооруженные силы Латвии в настоящее время занимаются обследованием дрона, отметила Браже.

По словам Браже, союзники Латвии, а также лидеры НАТО и Евросоюза "уже проинформированы об этом случае".

Ранее об упавшем на территории Латвии военном беспилотнике, якобы принадлежавшем России, в соцсети X заявил глава государства Эдгар Ринкевич. По его данным, инцидент произошел 7 сентября в восточной части страны.

