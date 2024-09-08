08 сентября, 22:16Политика
Временный поверенный в делах РФ Касаткин вызван в МИД Латвии
Фото: depositphoto/joyfull
Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин был вызван в МИД Латвии, сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в социальной сети Х.
Российского дипломата попросили появиться в ведомстве после появления информации о якобы падении российского военного беспилотника на территории государства. При этом Вооруженные силы Латвии в настоящее время занимаются обследованием дрона, отметила Браже.
По словам Браже, союзники Латвии, а также лидеры НАТО и Евросоюза "уже проинформированы об этом случае".
Ранее об упавшем на территории Латвии военном беспилотнике, якобы принадлежавшем России, в соцсети X заявил глава государства Эдгар Ринкевич. По его данным, инцидент произошел 7 сентября в восточной части страны.