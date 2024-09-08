Альпинист из Москвы проголосовал за депутатов МГД онлайн, находясь на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "Горный клуб УАЛ"

Столичный альпинист Константин Бобринский принял участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы дистанционно, находясь на Эльбрусе. Видео с ним появилось в телеграм-канале горного клуба "Управление альпинистских лагерей".

"Бобринский совершил удачное восхождение на вершину Эльбруса и благодаря отличной связи смог принять онлайн-участие в выборах депутатов Мосгордумы", – говорится в публикации.

Сам альпинист отметил удобство электронного голосования, которое позволило ему выразить свою позицию, находясь вдали от дома.

Почти три миллиона жителей столицы приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и района Куркино. При этом около 2,6 миллиона человек сделали это в онлайн формате.

Избирательные участки работают до 20:00. Голосование продолжается в штатном режиме. Граждане могут отдать свой голос онлайн или через терминал на участке, а также воспользоваться бумажным бюллетенем по ранее поданному заявлению.

На фоне выборов на систему московского электронного голосования было совершено около 266 DDoS-атак. Все они были успешно отражены, рассказал замглавы Общественного штаба Александр Асафов.

