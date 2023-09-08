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Госсекретарь США Энтони Блинкен создает видимость сопротивления украинской армии российским силам. Такое мнение в эфире Real America’s Voice высказал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер.

"Очевидно, что Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России", – сказал он.

Блинкен ранее во время визита в Киев заявил, что Соединенные Штаты видят прогресс в контрнаступлении украинских сил. Госсекретарь США во время визита также объявил о новой помощи Украине на общую сумму более миллиарда долларов, из которых 665,5 миллиона долларов будут выделены на военную и гражданскую помощь.

В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя заявление Блинкена, отметил, что тот не может оценивать положение дел ВСУ, не побывав на фронте лично. Он заявил, что украинские военные погибают в ходе боевых действий и подобная судьба ожидает любого, кто вступит в бой с российской армией.



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