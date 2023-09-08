Россия развеяла миф о непобедимости западных танков – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российская армия в рамках спецоперации на Украине развенчала миф о том, что западные танки невозможно победить. Об этом рассказал военный обозреватель Вэй Дунсюя в статье CNR.

По его словам, ВС РФ еще раз продемонстрировали уязвимость поставленных Киеву боевых машин, уничтожив Challenger 2.

"Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире", – напомнил автор.

В материале отмечается, что британские танки не выглядят такими мощными на фоне российских вертолетов, штурмовиков и дронов-камикадзе. Кроме того, у ВС РФ есть барражирующие боеприпасы, которые бьют именно по слабым местам западных боевых машин, добавил обозреватель.

"Миф о том, что "западные танки непобедимы", давно уже развенчан, – будто лопнул мыльный пузырь", – резюмировал он.

5 сентября стало известно, что ВС РФ впервые ликвидировали британский танк Challenger 2 в зоне спецоперации. В Сети появилось видео, которое было снято в районе села Работино Запорожской области. На кадрах можно рассмотреть горящий британский танк 82-й десантно-штурмовой бригады.

Позднее СМИ сообщили, что страны-члены НАТО могут пересмотреть свою позицию по поставкам вооружения Украине. Ситуация с разбитым танком станет тревожным знаком для США, которые планируют передать Киеву модернизированные танки M1A1 Abrams.



Министр обороны Британии подтвердил уничтожение ВС РФ танка Challenger 2