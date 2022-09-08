Пушков обратился к "готовым воевать" с РФ властям Польши

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История ничему не учит польскую элиту, которая заявила, что готовится к войне с Россией. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор Алексей Пушков.

"Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту", – написал Пушков.

Накануне замглавы Минобороны Польши Марцин Оцепа заявил, что республика планирует модернизировать свою армию в связи с риском возникновения войны с Россией в ближайшие 3–10 лет. В рамках данного проекта Варшава закупит новые танки, гаубицы, РСЗО и БПЛА.

Вместе с тем увеличится и численность личного состава войск до 300 000 человек.

