В Минобороны Польши допустили войну с Россией в ближайшие 10 лет

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Польша намерена модернизировать свои вооруженные силы из-за риска возникновения вооруженного конфликта с Россией в ближайшие 10 лет. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Марцин Оцепа.

"Есть серьезный риск войны с Россией в период от трех до десяти лет. <...> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", – цитирует его польское издание Dziennik.

В рамках перевооружения Варшава намерена закупить новые танки, гаубицы, РСЗО и БПЛА. Также планируется увеличить численность личного состава войск до 300 тысяч человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская спецоперация на Украине призвана не допустить начала третьей мировой войны. По его словам, глобальный вооруженный конфликт вполне мог бы произойти, если бы Украина вступила в НАТО, а затем кто-то из ее "сумасшедших правителей" решил напасть на Россию.

